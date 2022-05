Il chitarrista RENATO CARUSO introduce il concetto di “RELATIVITÀ MUSICALE” e mette in vendita tre NFT sulla piattaforma Mintable (https://mintable.app/u/rcar): Non Fungible Guitar (9 AM), Non Fungible Guitar (11 AM), Non Fungible Guitar (11 PM).

Una canzone ascoltata alle 9 di mattina o alle 11 di sera rimane sempre uguale? Un musicista che suona una stessa canzone in momenti diversi della giornata produce due tracce diverse?

Utilizzando la teoria della relatività di Einstein e la corrente dell’impressionismo nella pittura come fonte di ispirazione, l’artista calabrese afferma l’importanza del tempo, inteso come momento, nella musica. Musica che non è più solo ritmo, melodia, armonia e timbro ma è anche “momento”.

«Un pomeriggio d’autunno, – racconta Renato Caruso – passeggiando lungo un fiume, mentre ascoltavo musica in cuffia, mi sono chiesto: perché oggi amo questa musica e ieri quasi la odiavo? Cosa è cambiato? La risposta è il momento, l’istante, o come direbbero i fisici: il tempo! Questa variabile temporale, a seguito di una mia riflessione musicale-scientifica, è molto influente nella musica perché è il tempo che detta le leggi della musica, non la musica in sé».

Dal 30 novembre è disponibile in digitale l’album “GRAZIE TURING” (https://bfan.link/grazie-turing), un omaggio ad una delle più grandi figure del ‘900, Alan Turing (1912-1954), una personalità rivoluzionaria e particolare, sia per le sue scoperte scientifiche sia per la sua tormentata vita privata: ideatore del primo computer, eroe di guerra processato ingiustamente per la sua omosessualità e pioniere dell’intelligenza artificiale che, grazie alla sua macchina, decifrò i codici tedeschi e fece importanti esperimenti di sintesi con la musica.

Il disco è la colonna sonora perfetta per immergersi nella lettura dell’ultimo libro del chitarrista calabrese, “# DIESIS O HASHTAG?”, disponibile nelle librerie e negli store digitali, edito da OneReed. Con la prefazione dello scrittore e giornalista della scienza e dello spazio GIOVANNI CAPRARA, illustre firma del Corriere della Sera, il libro cerca di avvicinare il lettore, tra aneddoti sulla musica e sulla scienza, a queste due discipline che hanno più punti in comune di quanto si potrebbe pensare.

