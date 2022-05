Yuman – annunciate le prime date del tour estivo

YUMAN annuncia le prime date del tour estivo a cura di OTR Live.

Il cantautore romano è pronto a sorprendere ed a emozionare con un live full band: sarà infatti accompagnato da quattro musicisti per uno show dalle tinte black, in bilico tra urban soul e funky contemporaneo.

QUI TOUR

30.05 – SANREMO GIOVANI WORLD TOUR – Madrid

01.06 – SANREMO GIOVANI WORLD TOUR – Bruxelles

04.06 – SANREMO GIOVANI WORLD TOUR – Belgrado

06.06 – SANREMO GIOVANI WORLD TOUR – Tirana

11.06 – IMAGinACTION – Comacchio (FE)

22.06 – VILLA ADA FESTIVAL – Roma

01.07 – CARABATTOLE • LOVE PARK – Agliana (PT)

22.07 – ORVIETO SOUND FESTIVAL – Orvieto (TR)

23.07 – SUMMER NITE LOVE FESTIVAL – Mogliano Veneto (TV)

31.07 – INDIEGENO FEST – Patti (ME)

QUI è l’ultimo lavoro discografico di YUMAN uscito l’11 febbraio per Leave Music in licenza Capitol / Universal Music, dopo la partecipazione tra i Big di Sanremo 2022 con il brano ORA E QUI e vincitore del Premio Jannacci per “un’interpretazione, definita dalla giuria, solida, e che ha saputo esaltare la ricercatezza armonica e l’eleganza del brano in gara al Festival”.

YUMAN riparte da QUI. Il suo nuovo lavoro discografico conferma le impressioni delle release precedenti, dimostrando grande capacità nel saper maneggiare il nu soul, alla pari della nuova wave internazionale: dagli echi di gospel moderno di Wild Eyes al funky soul contemporaneo di Stay Out, grazie anche alla produzione del musicista e producer Francesco Cataldo.

Inoltre, con i tre brani in italiano vince la sfida che in pochi hanno avuto il coraggio di affrontare nel bel paese, trasportando la nostra lingua nel mondo della black music e sublimando il tutto con la sua voce unica, intensa ed emozionante.

www.instagram.com/yumanmusic/

www.facebook.com/yumanmusicofficial

Altri articoli di Concerti su Dietro la Notizia