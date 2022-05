È uscito oggi, venerdì 20 maggio, “HARRY’S HOUSE” (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), l’attesissimo terzo album di inediti del vincitore di GRAMMY e superstar internazionale HARRY STYLES, che torna con un nuovo progetto discografico dopo l’incredibile successo di “Fine Line” (album certificato DOPPIO PLATINO in Italia, con più di 7 MILIARDI di stream, e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI / GfK TOP OF THE MUSIC degli album più venduti).

“Harry’s House” è stato anticipato dal singolo da più di mezzo miliardo di stream “AS IT WAS”, che ha conquistato la #1 dell’ariplay radiofonico italiano per la seconda settimana consecutiva!

In vetta alle classifiche mondiali, il brano ha raggiunto: #1 della classifica globale di Spotify, di Apple Music e di Shazam, la prima posizione della classifica Hot100 di Billboard, #1 dell’Airplay radiofonico italiano ed europeo, #2 della classifica italiana di Spotify e di Apple Music, #3 della classifica italiana di Shazam e la settima posizione della classifica FIMI/GFK dei singoli più venduti, e su TikTok sono già stati realizzati 2,5 MILIONI di video.

Il videoclip ufficiale di “AS IT WAS” (https://youtu.be/H5v3kku4y6Q) è stato girato a Londra dalla regista ucraina nominata ai GRAMMY Award Tanu Muino, e conta già oltre 130 MILIONI di visualizzazioni su YouTube.

Le 13 nuove tracce che compongono “HARRY’S HOUSE” sono state registrate in diverse location, tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo, dal 2020 al 2021. È stato scritto da Harry insieme ai suoi collaboratori di lunga data Kid Harpoon, Tyler Johnson, and Mitch Rowland.

Questa la tracklist dell’album: “Music for a Sushi Restaurant”, “Late Night Talking”, “Grapejuice”, “As It Was”, “Daylight”, “Little Freak”, “Matilda”, “Cinema”, “Daydreaming”, “Keep Driving”, “Satellite”, “Boyfriends”, “Love of My Life”.

Harry Styles è stato protagonista di uno speciale live show, “ONE NIGHT ONLY IN NEW YORK“, in programma alla UBS Arena di Belmont Park ieri sera, venerdì 20 maggio, e disponibile in streaming esclusivamente per gli abbonati ad Apple Music in 167 paesi del mondo.

Per l’occasione, Harry si è esibito per la prima volta con i brani contenuti nel suo novo album di inediti.

Lo spettacolo “ONE NIGHT ONLY IN NEW YORK” di Harry Styles è disponibile in streaming in esclusiva su Apple Music alle 03:00 di oggi sabato 21 maggio (https://music.apple.com/it/station/apple-music-live-harry-styles/ra.1623493763) e visibile anche il 22 maggio alle 18:00 e il 26 maggio alle 17:00.

Harry sarà in tour con il “Love on Tour”, a supporto del nuovo album, e si esibirà negli stadi e arene di tutto il mondo a partire dall’11 giugno, con la prima data a Glasgow.

Qui tutte le date: https://www.hstyles.co.uk/. Harry arriverà anche in Italia con due date sold out previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022 e riprogrammate rispettivamente il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino.

http://hstyles.co.uk/

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia