Bollate School party: Domenica 29 al parco centrale

Una grande festa, sviluppo del tema della resilienza vista dai giovani, con attività sportive e ludiche, con spazio al cibo e al divertimento. Il tutto programmato dai ragazzi consiglieri insieme agli assessori di competenza della Giunta senior e in particolare l’Assessore alle Politiche educative Ida DeFlaviis e l’Assessore allo Sport e Tempo libero Salvatore Conca. Si terrà il 29 maggio al Parco centrale, dalle ore 14,30 alle 19,30 con la cena finale. Ma poi si proseguirà con musica e Dj anche oltre.

Ricordiamo che la Festa di fine anno è il progetto di resilienza scelto e organizzato da ragazzi e ragazze che compongono il Consiglio comunale junior di Bollate.

“Si fa festa tutti insieme, ma non è solo una festa – spiega l’Assessore alle Politiche educative Ida DeFlaviis. È un progetto di resilienza ideato e costruito dai nostri studenti come momento di ripartenza dopo due anni di inattività, talvolta anche totale, e di assenza di attività e e iniziative. Una sospensione pesante per tutti e in modo particolare per i giovani che, con questa iniziativa, rivendicano il loro diritto a divertirsi e a costruire un futuro fatto anche di crescita personale e di cittadinanza attiva”.

“Lo abbiamo visto con tutte le attività organizzate in questi anni – ha detto l’Assessore allo Sport e Tempo libero Salvatore Conca – i bollatesi e i giovani in particolare hanno bisogno di spensieratezza. Un bisogno sano di leggerezza e di comunità che i nostri ragazzi e ragazze hanno ben saputo tradurre con il loro evento, attraverso un programma coinvolgente e vario, pensato per il divertimento di tutti, giovani e famiglie”,

Ecco il programma

Ore 14,30 – Apertura con autorità cittadine senior e junior e canto dell’Inno d’Italia tutti insieme

Ore 15,00 – Tornei sportivi, giochi e stand in collaborazione con le Associazioni dei genitori

Ore 19,00 – Premiazione dei vincitori dei tornei

Ore 19,30 – Cena per alunni e famiglie

Segue l’intrattenimento musicale con Dj a cura del pub Exess

Per iscrizioni ai tornei: https://bit.ly/bollateschoolparty

Per iscrizioni alla cena: www.menu.exessbollate.it selezionando l’evento

Altri articoli di Bollate su Dietro La Notizia