Rhove continua a volare alto nelle classifiche: il suo rap positivo ed energico e la sua hit ““SHAKERANDO” (Virgin Records/Universal Music Italia/Milano Ovest) si riconfermano alla prima posizione della classifica singoli italiana (FIMI) per la quinta settimana consecutiva.

Un traguardo importantissimo per Rhove, nuovo fenomeno della musica che sta letteralmente spopolando ovunque con i suoi brani. Tutti ballano le sue canzoni, in strada, nelle discoteche, addirittura negli stadi, dove i tifosi italiani hanno preso ad intonare “Shakerando” prima e dopo le partite, come testimoniano i numerosi video divenuti virali sul web e sulle piattaforme.

“Shakerando”, già certificata Disco di Platino, è da settimane il brano più ascoltato su Spotify e tra i brani più ricercati sulla piattaforma SHAZAM. Attualmente la canzone è anche fra le più trasmesse dalle radio. È tra i brani più ascoltati anche su Apple Music e di nuovo il più virale su TikTok. Su YouTube, inoltre, continua ad essere il videoclip musicale più visto con oltre 30 milioni di visualizzazioni.

Ma il singolo non è l’unico brano dell’artista a godere di ampio successo. Sono ben cinque, infatti, i singoli di Rhove ad occupare la classifica dei 100 brani più ascoltati su Spotify: oltre a “Shakerando” troviamo l’inno calcistico “CANCELO” e il freestyle “LAPROVINCE1” certificato ORO, entrambi ai piani alti delle charts, “Seignosse” e il duetto con Shiva, “La Zone”, certificato ORO.

Ad oggi Rhove conta oltre 255 milioni di stream totali (e in costante aumento) e 72 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip, che stanno facendo tendenza fra le nuove generazioni (e non solo).

“Sono felicissimo che le mie canzoni stiano funzionando, anche perché stiamo cercando di mandare un messaggio positivo a tutti i ragazzi di provincia e non. Faccio parte di questa realtà che finora è sempre stata ignorata. Attraverso la mia musica voglio poter dire a tutti i miei coetanei che qualsiasi cosa in cui credono, è possibile. Bisogna puntare in alto, sempre. Non bisogno omologarsi o farsi schiacciare da standard e cliché. Dando il massimo di noi stessi, ogni obiettivo e traguardo diventa finalmente raggiungibile” – ha dichiarato Rhove.

https://www.universalmusic.it

