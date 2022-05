Mosè aveva 120 anni quando morì, ma non gli si era indebolita la vista, né gli era venuto meno il vigore. Deuteronomio 34,7

Nell’ambito della rassegna multidisciplinare La Grande età, Gioele Dix propone uno dei suoi appuntamenti più seguiti: i Giovedix, cicli d’incontri, diventati nelle ultime stagioni ricorrenti al Teatro Franco Parenti, all’interno dei quali Gioele Dix condivide le passioni letterarie che lo hanno influenzato.

“Sono letterariamente onnivoro, mi nutro di romanzi, ma anche di saggi, mi piacciono le commedie e i drammi storici, amo i racconti brevi, le raccolte di poesie e gli epistolari. Ogni volta che trovo sulla mia strada un libro importante, il mio primo desiderio è rileggerlo, il secondo è condividerlo con le persone a cui tengo.” Gioele Dix

AI NOSTRI TEMPI (BIBLICI)

La longevità dei patriarchi della Bibbia è stata variamente commentata e interpretata. Alcuni la considerano il frutto di un insensato atto di fiducia da parte di Dio nel genere

umano. Altri la leggono come proiezione leggendaria del desiderio dell’uomo di lasciare un segno. Gioele Dix, tra passi biblici e brani letterari di diversa estrazione, prova a

districare l’intricata matassa e offrire una sua personale visione. Una serata speciale dedicata, con passione e ironia, a tutte le donne e gli uomini che non hanno alcuna

intenzione di invecchiare.

Prezzo 15€

La Grande Età

Rassegna multidisciplinare di spettacoli, incontri, laboratori

(Adriana Asti, Gioele Dix, Silvio Garattini, Dacia Maraini, Alain Platel, Charlotte Rampling,

Enrico Rava, Chiara Saraceno, Luciana Savignano, Ornella Vanoni…)

In quest’anno di celebrazioni vogliamo stimolare un ribaltamento culturale intorno al concetto di terza età, iniziando a chiamarla non più “terza” ma “grande età”. Vogliamo osservare e mettere in luce tutta la forza e l’energia creativa che la contraddistingue, offrendo al tempo stesso l’occasione per un allenamento volto a uscire fuori dagli stereotipi di pensiero.

Un proposito virtuoso, valorizzato dalla collaborazione con la Fondazione Ravasi Garzanti, da sempre impegnata nel migliorare le condizioni di vita delle persone anziane e nell’ispirare azioni sinergiche della comunità sul tema della longevità.

Partendo da questa collaborazione e dall’esperienza che il nostro teatro ha potuto acquisire, appunto, solo grazie ai suoi tanti anni di attività, vorremmo contribuire, con questo progetto, al superamento di una visione della vita che ancora troppo spesso tende a considerare le sue diverse fasi in modo schematico e divisorio.

Iniziative, serate teatrali, incontri, spettacoli, concerti, mostre e laboratori programmati in questa stagione-anniversario ruoteranno attorno alla grande età, come fonte di risorse ed entusiasmo per tutta la società. E il teatro, da sempre palcoscenico di omaggi ai “grandi vecchi”, è terreno fertile per approfondire questa riflessione.

Lo faremo attraverso l’incontro di vecchie e nuove generazioni per proporre una visione nuova dello scambio e della collaborazione possibili tra le diverse età. Il Parenti unirà le sue energie, proposte e anime, nonché i suoi spazi, per chiudere il cerchio tracciato dalla costante crescita di questi cinquant’anni di attività.

Per creare ancora una volta qualcosa di nuovo ripartendo da sé e offrire alla città, e alle future generazioni che la abiteranno, il dinamismo della sua solida storia.

