Lo spettacolo dell’hockey su ghiaccio americano della NHL, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti, è su Sky fino al 2024.

Domani, domenica 23 maggio, sarà possibile seguire due incontri validi per il secondo round dei Playoffs della National Hockey League.

In entrambi i casi si tratta di Gara3 e il primo match sarà quello tra Tampa Bay Lightning e Florida Panthers, in onda su Sky Sport Action e in streaming su NOW alle ore 19.30, con il commento di Pietro Nicolodi e Danilo Freri. Al momento la situazione vede Tampa Bay al comando 2-0.

A seguire, alle ore 22, sul ghiaccio ci saranno, invece, New York Rangers e Carolina Hurricanes, live sempre su Sky Sport Action e in streaming su NOW, con il commento di Moreno Molla e Pietro Nicolodi. Serie sul 2-0 per Carolina.

Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno successivo chi per primo arriva a quattro vittorie.

Oltre a un’ampia selezione di incontri dei Playoffs, su Sky anche le partite della Stanley Cup Finals, la serie che assegna il titolo.

HOCKEY NHL – Playoffs – Gara3 Secondo Round

live domenica 22 maggio

TAMPA BAY LIGHTNING-FLORIDA PANTHERS

ore 19.30, Sky Sport Action e in streaming su NOW

NEW YORK RANGERS-CAROLINA HURRICANESNHL

ore 22, Sky Sport Action e in streaming su NOW

(disponibili su Sky Go, anche in HD)



