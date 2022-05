Questa sera, sabato 28 maggio, GIANNA NANNINI si esibirà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze! Un evento unico in cui la rocker condividerà il palco con amici e colleghi: ARIETE, ELODIE, LOREDANA BERTÈ, COEZ, CARMEN CONSOLI, LITFIBA, ENRICO NIGIOTTI, ROSA CHEMICAL e SPERANZA.

Sarà accompagnata da una band di rara eccellenza composta da Davide Tagliapietra alle chitarre, Christian Rigano alle tastiere, Steve Barney alla batteria, Milton McDonald alle chitarre, Francis Hylton al basso, Isabella Casucci cori.

Questo concerto scatenerà ancora una volta tutta l’energia di una vera… Gianna da stadio!

Dopo il concerto di Firenze, Gianna Nannini proseguirà il tour nelle principali città della Germania, il 27 luglio sarà a St Moritz (Svizzera) per il Festival Da Jazz e, da fine luglio, tornerà in concerto nelle più prestigiose arene e piazze italiane per le date estive con la direzione artistica di Davide Tagliapietra.

Un concerto elettro acustico con una scaletta che comprende i brani più recenti come “La Differenza” e “Motivo”, estratti dall’ultimo album di inediti “La Differenza”, e le hit che hanno segnato la carriera della rocker come “Sei nell’anima” e “Bello e impossibile“.

Queste le date del tour estivo in Italia:

28 luglio in Piazza Antico Ospedale a VERCELLI – Metti Una Sera a Vercelli Festival

30 luglio all’Anfiteatro Fonte Mazzola di PECCIOLI (PI) – 11 Lune Festival

31 luglio in Piazza Duomo a TRENTO – Trento Summer Festival

10 agosto al Piazzale Stenditoio di Castello Arabo Normanno di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

11 agosto al Teatro Greco di SIRACUSA

24 agosto all’Anfiteatro Maria Pia di ALGHERO (SS)

26 agosto alla Terrazza Mascagni di LIVORNO – Festival Mascagnano

7 settembre in Piazza Dei Signori a VICENZA – Vicenza In Festival

8 settembre in Piazza Del Comune a CREMONA

Queste le prossime date di “In Teatro Tour 2022”:

22 novembre: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI (sono validi i biglietti del 28 marzo 2022 al Teatro Rossetti)

25 novembre: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY (sono validi i biglietti del 26 marzo 2022 al Teatro Dis_Play)

26 novembre: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE (sono validi i biglietti del 25 marzo 2022 al Grana Padano Theatre)

28 novembre GENOVA – TEATRO CARLO FELICE (sono validi i biglietti del 1 marzo 2022 al Teatro Carlo Felice)

Per partecipare agli spettacoli nei teatri tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/gianna-nannini-2022/.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it.

Ulteriori informazioni assistenza@friendsandpartners.it

