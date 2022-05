Cerrone: è uscito oggi il nuovo singolo “Non Chiamarmi Mai”

Cerrone, il padrino della disco anni ’70, unisce le forze con le star italiane Colapesce e Dimartino per il nuovo singolo “Non Chiamarmi Mai”, in uscita via Virgin Music LAS Italia / Universal Music Italia.

Ad un anno dalla loro prima collaborazione per il remix di “Musica Leggerissima”, il dj e producer francese torna col duo multi-platino italiano Colapesce Dimartino per una rivisitazione italo-disco del brano originale di Cerrone “Call Me Tonight” del ’79.

Questa nuova versione combina il sound dell’originale con nuove influenze pop italiane: il risultato è un brano con un beat uptempo e ballabile.

“Questo singolo è nato dopo il remix che ho realizzato per Colapesce & Dimartino del loro brano ‘Musica Leggerissima’ l’anno scorso. Da lì nasce l’idea di lavorare insieme a un altro progetto: ho proposto una mia canzone, ‘Call Me Tonight’. Loro hanno cambiato il testo in italiano ed è nata così “Non Chiamarmi Mai”.”

“Non Chiamarmi Mai” è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è il nuovo estratto dal progetto musicale a cui Cerrone sta lavorando.

Cerrone si esibirà dal vivo quest’anno, dopo aver suonato recentemente con la sua live band al Brixton Disco Festival di Londra. Per le date complete del tour visitare il sito http://www.cerrone.net/

Per saperne di più su Cerrone:

