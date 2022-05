Negli ultimi anni, a seguito del Covid, c’è stata una rivoluzione nel mondo del lavoro. Non stiamo parlando di aumento di stipendi o fatturati per aziende, bensì a come è cambiato il modo di lavorare.

Se fino a pochi anni fa, l’idea del lavoro era un ufficio in azienda, un ufficio in un palazzo industriale, la novità è stata il lavoro a casa.

Proprio cosi, il cosi detto smart working, dall’inglese house working, è stata la vera rivoluzione nel mondo del lavoro. Non spetta a noi giudicare aspetti positivi o negativi, possiamo però concentrarci su un aspetto molto più pratico.

Assistenza pc a domicilio

Cosa fare quando compare un errore sul nostro monitor, uno di quei codice che identificano qualcosa che non va bene e non sappiamo come procedere? La classica scelta, probabilmente d’istinto è quella di iniziare a cliccare con il mouse su su una serie di finestre di cui in breve tempo non capiamo più cosa stiamo facendo. E’ piuttosto logico pretendere subito una soluzione al nostro problema, sperando di non averne generati altri. E se prima avevamo un collega che riusciva in qualche modo a sistemare il nostro pc, a casa nostra non è più cosi.

Di cosa si occupa un tecnico pc ?

La risposta è molto vasta. Un buon tecnico pc è in grado grazie alla sua esperienza, di individuare in breve tempo, quale sia il problema del nostro computer. Fornire assistenza informatica significa inoltre verificare la velocità della nostra macchina, capire se ci siano dati da eliminare, se sono stati fatti gli aggiornamenti e aiutarvi a liberare spazio su disco.

Come funziona l’assistenza a domicilio?

Grazie ad un numero telefonico o una mail, è possibile mettersi in contatto con un tecnico pc e spiegare il problema che abbiamo riscontrato. Quantomeno dare delle indicazioni e capire se si tratta di una situazione risolvibile al telefono oppure è necessario un intervento a domicilio, su richiesta anche il sabato.

L’aiuto di un tecnico informatico sarà utile per riprendere il nostro lavoro in breve tempo e non perdere ore di lavoro, per tutti importanti. Un altro vantaggio è quello di non dovere staccare fili, collegamenti e altro ancora, caricare il proprio portatile o desk in auto e portarlo in un centro riparazioni, che probabilmente non potrà dedicarvi subito del tempo.

In breve tempo, dopo avere concordato un momento a voi comodo della giornata, il tecnico si recherà al vostro domicilio, sede e avrà modo di effettuare tutti i controlli necessari, capendo se si tratta di un problema software oppure di un problema hardware ed in entrambi i casi, provvedere alla riparazione.

Quanto mi costa una assistenza a domicilio ?

I prezzi ovviamente variano in base al tipo di intervento da effettuare. Nello specifico poi vengono proposti dei pacchetti di assistenza per le aziende, oppure dei singoli interventi per liberi professionisti o persone che necessitano una assistenza a chiamata o in modo continuativo.

Variano anche i tipi di intervento, a volte il problema si verifica sul pc, altre volte può presentarsi una problematica di connessione Wi-Fi o altro ancora.

Assistenza informatica a Milano e provincia

I tecnici informatici forniscono la loro copertura, oltre che da remoto, a Milano e provincia, nei Comuni di della cintura metropolitana e anche su Monza.

Questo permette un rapido e risolutivo intervento per la gestione e risoluzione del vostro problema.

Questo servizio offre ancora altro?

Sicuramente si. La possibilità di sviluppare dei progetti SEO per garantire il migliore posizionamento del vostro sito, con i vostri prodotti, realtà, nei motori di ricerca, pianificare la vostra comunicazione e avvalervi dei diversi servizi proposti, nati dalle vostre esigenze

