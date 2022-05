Bollate: Da quest’anno l’IMU si paga anche con il QR Code

Novità 2022 per il pagamento dell’IMU che da quest’anno si potrà pagare tramite il QR Code. I cittadini di Bollate, infatti, riceveranno i bollettini entro la fine di maggio e troveranno il nuovo Qr code sul modello.

Per pagare basterà collegarsi al sito www.f24pay.it e inquadrare il Qr Code della tassa da pagare con il telefonino. In alternativa si potrà digitare il codice alfanumerico a destra del Qr code.

Quali i vantaggi? Innanzitutto si potrà pagare facilmente anche da smartphone. Si potrà pagare con carta di credito senza nessuna commissione e con bancomat debit oltre che con i modelli F24 consueti. Il nuovo pagamento non richiede inserimento di dati personali, caricati direttamente dal server grazie al QR Code.

E per non dimenticare i pagamenti, ci sarà anche la possibilità di attivare la funzione “Ricordami” per ricevere email all’avvicinarsi della data dei pagamenti.

Promemoria: Le scadenze IMU 2022 sono previste per il 16 giugno e il 16 dicembre.

Altri articoli di Bollate su Dietro La Notizia