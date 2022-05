Il precedente comunicato del 13 maggio viene integrato dal presente, limitatamente a tratta, lavorazioni e sere qui richiamate.

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 20 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 21 Maggio 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Gropello Cairoli (Km 30+644) e Bereguardo (Km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Bereguardo (Km 21+431).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 23:00 di Sabato 21 Maggio alle ore 07:00 di Domenica 22 Maggio 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo S.S.33 Rho / Legnano (Km 2+620) e l’Interconnessione A8-A50 (Km 0-300). I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S.33 del Sempione per il successivo ingresso in Autostrada A8 al casello di Legnano.

