È online il videoclip ufficiale di “Un’altra canzone per te” (under exclusive license to Believe Artist Services), brano estratto da “MANIE”, l’ultimo album di AXOS, fuori da venerdì 25 marzo.

Nel video di “Un’altra canzone per te”, prodotto da Fox Film e girato tra atmosfere street, i personaggi vivono una serie di situazioni fuori dalle logiche comuni dell’immaginario hip hop, in cui il tono gangsta e crudo si mischia a un tono più leggero, quasi comedy.

Un anello trovato per caso guiderà l’artista e i suoi amici alla ricerca di chi perseguita la mente e la musica di AXOS, scoprendo che dopotutto è facile trovarsi soli e ingannati.

“Un’altra canzone per te” è un brano intenso, dedicato a una donna verso cui il protagonista prova un sentimento profondo, quasi di dipendenza. L’artista vorrebbe sconfiggere i propri demoni attraverso questo amore, ma sa che non è possibile, perché lei è uguale a lui, con le stesse paure e debolezze.

Il singolo è estratto dall’ultimo progetto discografico del rapper milanese, “MANIE”, fuori da venerdì 25 marzo. “Un’altra canzone per te” riassume l’anima del nuovo disco, che rappresenta per AXOS un tassello fondamentale nell’evoluzione del suo percorso artistico, dove la sua firma stilistica diventa sempre più riconoscibile unendo le sonorità hip hop con i sound più contemporanei e melodici.

Instagram: https://www.instagram.com/axos_official/

Facebook: https://www.facebook.com/axos.era/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7fE7lNK6tsXhCOfYfxQ3wT

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXOSOFFICIALVIDEO

Twitch: https://www.twitch.tv/axos_moonchild

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia