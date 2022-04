Un’altra emozionante sfida per Valeria Solarino che, come annunciato da Paramount Plus, vestirà i panni dell’ iconica Lucia Bosè, madre del cantante nella serie biopic sulla vita di Miguel Bosè.

L’attrice ha commentato con entusiasmo sui suoi social la fine delle riprese: “ho avuto la fortuna di interpretare Lucia Bosè. Una donna affascinante, complessa, misteriosa. Ringrazio i registi Fernando Trullols e Miguel Bardem per avermi guidata in questo lavoro entusiasmante e difficile. Nacho Faerna e Macarena Rey, produttori illuminati! Tutti i meravigliosi attori con cui ho lavorato, i compañeros della troupe, allegri e rumorosi! I grandi professionisti del reparto trucco, capelli e vestiti che mi hanno fatto sentire una principessa e i geni del trucco speciale che mi hanno resa una splendida ottantenne! E poi ringrazio Claudia, la mia coach di spagnolo che mi ha accompagnata in questo viaggio con pazienza, passione e anche tanta allegria. Vi amo molto”

La serie girata a Madrid e prodotta da Vis Global, ShineIberia e altre case di produzione spagnole e latino americane arriverà anche in Italia nei prossimi mesi

