Dopo aver inaugurato un nuovo percorso con il brano “HUMMER”, Peppe Soks torna mercoledì 6 aprile con “‘NA CRIATURA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il suo nuovo singolo disponibile da oggi in pre-save e pre-add al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/peppe-soks-na-criatura/.

“Handle with care”, direbbe qualcuno, perché questo brano potrebbe spezzarvi il cuore in due. Una ballad urban che ci mostra un’altra veste del rapper di Salerno, pronto a raccontarsi in tutte le sue sfaccettature. Tutti soffrono per amore, anche i più duri, e, come dimostrato più volte, l’hip hop ha un mood tutto suo per veicolare in barre il dolore che una delusione può creare.

“Na Criatura” arriva dopo “Hummer” – disponibile al link https://peppesoks.lnk.to/HUMMER -, brano esplosivo e spensierato che ha segnato un punto di arrivo ma anche di partenza e di cui è online anche il videoclip al link https://youtu.be/QedTgHyvS_k. Con il nuovo singolo l’artista affronta temi più sensibili, dimostrando che il suo prossimo progetto spazierà tra sound e vibes più vari.

https://www.instagram.com/peppesoks/

