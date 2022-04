Nuovo appuntamento con “Le Iene” domani su Italia 1

Domani mercoledì 6 aprile a “Le Iene”

scorta a Don Patriciello e al Comandante Chiariello: l’intervista di Giulio Golia

• detenuto evaso a Brenzio: Alice Martinelli ripercorre con il padre i luoghi della fuga

• lo scherzo a Soleil Sorge

Tra gli ospiti: Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino, Ilary Blasi, Annalisa e Bianca Balti

Domani, mercoledì 6 aprile, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, lo show condotto da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ospiti della puntata saranno Ilary Blasi, il rapper marchigiano Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino, la top model Bianca Balti e la cantante Annalisa.

Numerosi saranno i servizi dedicati alla stretta attualità, ma non mancheranno scherzi e interviste, realizzati, come sempre, dagli inviati del programma.

In particolare, Giulio Golia raccoglie le dichiarazioni di Don Patriciello, impegnato da sempre contro la criminalità campana, e del Comandante della Polizia Municipale di Arzano, Biagio Chiariello, entrambi sotto scorta a seguito delle minacce subite da parte della camorra.

Il prete si è visto recapitare una bomba carta al cancello d’ingresso della parrocchia San Paolo Apostolo a Caivano, mentre il comandante Chiariello è apparso su un finto manifesto funebre, chiaro segno d’intimidazione.

Alice Martinelli è con Domenico Riella, padre di Massimo, evaso a Brenzio nei giorni scorsi. Il 12 marzo l’uomo era sul furgone della polizia penitenziaria che lo stava portando verso il cimitero dove, grazie a un permesso premio della struttura carceraria, avrebbe fatto visita alla tomba di sua madre.

Sceso dal camioncino Massimo ha, però, improvvisamente fatto perdere le sue tracce, addentrandosi nei boschi. Con il signor Domenico la Iena prova a ricostruire la vicenda, percorrendo i sentieri dove il figlio si sarebbe potuto inoltrare.

Matteo Viviani intervista due ragazzi protagonisti di alcuni filmini amatoriali insieme a Carol Maltesi, la giovane al centro della recente cronaca nera perché brutalmente assassinata dal vicino di casa reo confesso.

Gaston Zama è sulle tracce di chi in questi mesi sta promuovendo l’hyperverse, una sorta di portafoglio digitale su cui è possibile depositare della moneta virtuale, come, ad esempio, la criptovaluta.

Volato a Miami per approfondire l’argomento, Zama scopre come tra i promotori ci sia una “vecchia conoscenza” della trasmissione: Jimmy the Watch. L’italiano (all’anagrafe Massimiliano ndr.) era stato protagonista di un servizio de Le Iene per un video, poi diventato virale, in cui provava a truffare un americano vendendogli un orologio falso.

Andrà in onda la terza parte del racconto di Giulia Schiff, ex pilota dell’aeronautica militare, arruolata come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina, con cui Roberta Rei sta realizzando un reportage che durerà finché sarà in missione.

Vittima dello scherzo di Nicolò De Devitiis è Soleil Sorge: l’influencer italo-americana ha creduto di essere stata coinvolta in una truffa ai danni di molte persone nella quale veniva promosso l’acquisto di criptovalute false per un totale pari a cinque milioni di euro.

