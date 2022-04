A colazione in Cuccagna con Lella Costa

INCONTRI A COLAZIONE

Si inaugura l’amicizia tra Teatro Carcano, la vicina Cascina Cuccagna e il bar-ristorante Un posto a Milano, luoghi simbolo della vita culturale e sociale del quartiere di Porta Romana.

Il Teatro Carcano di Milano si sta posizionando come il punto di incontro d’elezione di una comunità fatta di persone e ispirata dai valori dell’inclusione, dell’interazione e dell’innovazione, ma è altresì fondamentale che il teatro possa vivere e far sentire la sua voce al di fuori del proprio spazio fisico, trovando un palcoscenico anche in città, in luoghi di aggregazione differenti per aree di interesse e fruizione.

In quest’ottica è nata la collaborazione con Cascina Cuccagna e Un posto a Milano, che ha portato inizialmente a stipulare una convenzione grazie alla quale vengono offerti sconti reciproci ai frequentatori del teatro e del ristorante, per poi proporre, insieme a Vanity Fair, un ciclo di INCONTRI A COLAZIONE aperti al pubblico.

Una chiacchierata informale in giardino, un’occasione esclusiva per conoscere da vicino grandi attori, attrici e registi, protagonisti della stagione teatrale del Carcano, che dialogheranno su temi universali che gli spettacoli e le opere con le quali si stanno confrontando suggeriscono.

Il primo appuntamento sarà sabato 9 aprile alle ore 10.30 insieme a LELLA COSTA, che dialogherà insieme alla regista SERENA SINIGAGLIA.

Le direttrici artistiche del Teatro Carcano saranno insieme per parlare di donne, di 100 grandi donne che hanno contribuito alla grande storia, protagoniste dello spettacolo manifesto della nuova stagione del Teatro Carcano Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione, con Lella Costa diretta da Serena Sinigaglia e ispirato a Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini, in scena sino al 14 aprile.

Il secondo appuntamento è invece previsto per sabato 23 aprile insieme alla formidabile attrice PAOLA GASSMAN, in tournée con un’inedita e irriverente versione di Romeo e Giulietta. Per la Giornata Mondiale del Libro, il grande classico shakespeariano offre lo spunto per ragionare sull’immortalità di certe opere, icone di un amore totale e impossibile.

Gli incontri a colazione avranno luogo nel giardino di Cascina Cuccagna (Via Cuccagna angolo Via Muratori Milano)

Ingresso gratuito su prenotazione (colazione individuale esclusa) inviando un’email info@unpostoamilano.it

