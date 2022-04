“I’m Glad To Dance”, il nuovo singolo di VS Prjct

Dall’8 aprile 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “I’m Glad To Dance (Jonk & Spook Edit)”, il nuovo singolo di VS Prjct, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 marzo.

Il famoso duo Jonk & Spook collabora nella produzione musicale di “I’m Glad To Dance” del DJ/Produttore Italiano VS Prjct dando vita ad un singolo molto orecchiabile di genere Disco-House con sonorità tipiche della Disco’80 sapientemente miscelate con quelle più attuali e ritmiche dei giorni nostri.

Spiega l’artista a proposito del brano: “I dischi in vinile dei brani riempi-pista che proponevo agli inizi degli Anni ’80 li conservo ancora ed è da loro che ho attinto i campioni giusti per la stesura di I’m Glade to Dance.”

www.redblue.it

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia