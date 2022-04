Nuovo appuntamento con “Controcorrente-Prima Serata”

Oggi lunedì 18 aprile, su Retequattro serata speciale di “Controcorrente – Prima Serata”, che per una sera prende il posto di “Quarta Repubblica”, e che comunque sarà regolarmente in onda anche mercoledì 20 aprile.

La trasmissione condotta da Veronica Gentili, in onda alle 21.25, seguirà tutti gli sviluppi della guerra in Ucraina. Mentre i russi lanciano l’offensiva nel Donbass e gli ucraini si preparano a resistere, in studio si daranno tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo.

Oltre agli esperti e ai commentatori, Veronica Gentili nel corso della puntata, come sempre, aprirà tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati dagli inviati sul fronte ucraino.

https://www.mediasetplay.mediaset.it

Altri articoli di Dietro la tv su Dietro La Notizia