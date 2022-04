Prosegue il grande tennis su Sky, con il torneo ATP 500 Barcellona Open Banc Sabadell, in programma nella città catalana da lunedì 18 a domenica 24 aprile.

Mentre è ancora in corso il Master 1000 di Monte-Carlo, è già tempo di pensare anche all’evento spagnolo, che sarà possibile seguire in diretta grazie a Sky Sport Tennis, che sarà il canale di riferimento, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Stefano Pescosolido e Nicolò Cotto.

Tra gli italiani al via, al momento sicuri Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, inseriti nel tabellone principale, in attesa della conclusione delle qualificazioni.

Con loro, da segnalare anche la presenza del greco Stefanos Tsitsipas, del norvegese Casper Ruud, degli spagnoli Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina, del britannico Cameron Norrie, dell’argentino Diego Schwartzman, del bulgaro Grigor Dimitrov e del canadese Felix Auger-Aliassime.

La programmazione live del torneo maschile ATP 500 di Barcellona su Sky

Lunedì 18 aprile

dalle 11 alle 19 Prima giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

(dalle 11 alle 15 anche su Sky Sport Uno)

Martedì 19 aprile

dalle 11 alle 21 Seconda giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

(dalle 11 alle 18.30 anche su Sky Sport Uno)

Mercoledì 20 aprile

dalle 11 alle 21 Terza giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

(dalle 11 alle 20.30 anche su Sky Sport Uno)

Giovedì 21 aprile

dalle 11 Ottavi di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Venerdì 22 aprile

ore 12.30 Primo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 14.30 Secondo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 16.30 Terzo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 18.30 Quarto quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sabato 23 aprile

ore 13.30 Prima semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 16 Seconda semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 24 aprile

ore 16 Finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

