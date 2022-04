Live 2022

Una sezione di fiati, tromba, trombone e sax

La new entry quest’anno nella band

11 musicisti sul palco accompagnano Vasco rossi

Debutto ufficiale a Trento, sabato 20 maggio,

Trentino music arena

Lo spettacolo rock piu’ potente, emozionante

E..festoso al mondo

Allora è vero, finalmente si Riparte!

Tra meno di un mese, ed esattamente il 20 maggio, Vasco apre con il suo tour Live ‘022, la stagione estiva dei grandi concerti con un evento speciale, alla Trentino Music Arena di Trento, sabato sera 20 maggio, per ..la pacifica carica dei 120.000 fan provenienti da tutta Italia.

Epocale per la città di Trento che vedrà la sua quiete incontrare il popolo colorato del rock, con il loro entusiasmo e la loro voglia di un “po’ di gioia” e di emozioni che la musica sa dare, soprattutto ora.

Sentimenti totalmente ricambiati dal KOM che non sta più nella pelle, è pronto e in forma per il giro d’Italia, viaggio di sola andata, in ..80 giorni. Prima tappa: le prove al Cromie di Castellaneta (Taranto), staff al completo convocato.

Si prova tutti i giorni, audio, strumenti, voce… la scaletta provvisoria del concerto che quest’anno riserva alcune belle sorprese.

L’annuncio della prima, importante novità lo fa Vasco direttamente, con un post sui suoi social:

“Formazione di quest’anno della band: aumentano le dimensioni!!

Squadra che vince non si cambia con il Gallo solita “guest star”

Più una grande novità: UNA SEZIONE FIATI di tre elementi, tromba, trombone e sax, che renderà ancora più festosa la band.

Per un totale di 11 musicisti convocati:

Band allargata a 11 musicisti quest’anno sul palco attorno a Vasco, per una scaletta di due ore e mezza circa e 28 canzoni: tra le nuove dell’ultimo album “Siamo qui”, molto rock, ballad suggestive e.. chicche che arrivano da molto lontano, forse mai fatte prima in concerto.

Vasco promette lo spettacolo rock più potente, emozionante e…festoso ..al mondo!

VASCO LIVE ‘022

Prima di partire per un lungo viaggio: da Trento in giù, ci si sposta per tutta Italia, 10 le città per 11 date tutte sold out:

– 20 Maggio 2022 Trento – Trentino Music Arena

– 24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno

– 28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

– 03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena

– 07 Giugno 2022 NAPOLI – Stadio Armando Maradona

– 11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo

– 12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo

– 17 Giugno 2022 MESSINA – Stadio San Filippo

– 22 Giugno 2022 BARI – Stadio San Nicola

– 26 Giugno 2022 ANCONA – Stadio Del Conero

– 30 Giugno 2022 TORINO – Stadio Olimpico

Milano, Imola, Firenze, Roma, date del 2020 riprogrammate e sold out da 2 anni

Trento, Napoli, Bari, Ancona e Messina le “nuove” date aggiunte quest’anno e sold out.

