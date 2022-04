Subsonica annunciano le prime date di “Atmosferico 2022”

Dopo il grande successo del “Microchip Temporale Club Tour” che li ha visti tornare live in tutta Italia, dopo due anni annunciano le prime date di Atmosferico 2022

Un tour per ripartire dal groove a 20 anni da Amorematico

Mentre è ancora in corso il Microchip Temporale Club Tour, con una serie inarrestabile di serate di grande successo, i Subsonica annunciano le prime date della stagione estiva: ATMOSFERICO 2022.

La tournée vedrà la band nuovamente impegnata sul palco nei festival all’aperto in Italia, a 20 anni di distanza dall’uscita di Amorematico, il terzo album, pubblicato l’11 gennaio 2002.

Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo.

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà l’8 luglio da Legnano (MI) al Rugby Sound Festival, farà tappa il 15 luglio a Padova allo Sherwood Festival, l’11 agosto a Bagheria (PA) al Beat Full, il 13 agosto ad Agrigento all’Ellenic Festival, il 26 agosto ad Alghero (SS) all’Anfiteatro Maria Pia e il 10 settembre a Modena alla Festa dell’Unità.

I biglietti per le date annunciate oggi saranno disponibili su Ticketone e nelle prevendite autorizzate da mercoledì 20 aprile alle ore 12:00. Maggiori info su www.vertigo.co.it.

CALENDARIO “ATMOSFERICO 2022”

venerdì 8 luglio 2022 – Rugby Sound Festival, Legnano (MI)

venerdì 15 luglio 2022 – Sherwood Festival, Padova

giovedì 11 agosto 2022 – Beat Full, Bagheria (PA)

sabato 13 agosto 2022 – Ellenic Festival, Agrigento

venerdì 26 agosto 2022 – Anfiteatro Maria Pia, Alghero (SS)

sabato 10 settembre 2022 – Festa Dell’Unità, Modena

CALENDARIO “MICROCHIP TEMPORALE CLUB TOUR 2022”

venerdì 1 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino

sabato 2 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino

domenica 3 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino

giovedì 7 aprile 2022 – Tuscany Hall, Firenze

venerdì 8 aprile 2022 – Atlantico, Roma

sabato 9 aprile 2022 – Atlantico, Roma

martedì 12 aprile 2022 – Alcatraz, Milano

mercoledì 13 aprile 2022 – Alcatraz, Milano

venerdì 15 aprile 2022 – Pin Up, Mosciano Stazione (TE)

sabato 16 aprile 2022 – Demodè, Modugno (BA)

mercoledì 20 aprile 2022 – Capitol Fiera, Pordenone

giovedì 21 aprile 2022 – Hall, Padova

venerdì 22 aprile 2022 – Vox Club, Nonantola (MO)

sabato 23 aprile 2022 – Vox Club, Nonantola (MO)

giovedì 28 aprile 2022 – Common Ground, Napoli

venerdì 29 aprile 2022 – Afterlife, Perugia

sabato 30 aprile 2022 – Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

venerdì 6 maggio 2022 – Mamamia, Senigallia (AN)

sabato 7 maggio 2022 – C.S. Rivolta, Marghera (VE)

domenica 8 maggio 2022 – Brixia Forum, Brescia

Prevendite autorizzate:

Ticketone.it

http://www.vertigo.co.it/it/subsonica

