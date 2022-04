BIANCA ATZEI

Pubblica venerdì 8 aprile “COLLISIONI” feat. Virginio, il nuovo singolo che anticipa l’album “VERONICA”, in uscita il prossimo 29 aprile.

Il brano, scritto e composto da Diego Calvetti, Fabio Dalè, Carlo Frigerio, Walter Ferrari, racconta quelle storie d’amore che quando iniziano hanno già il sapore della fine. Quelle storie in cui non ci sono mezze misure, a volte arrivi a toccare il cielo e l’attimo dopo sei fuori. È come sfiorarsi continuamente senza mai collisione. E i ricordi sono quello che ci rimane, la nostra parte più segreta e nascosta anche se a volte non siamo riusciti a viverli.

“COLLISIONI”

Esce a un mese esatto di distanza da “VIDEOGAMES” feat. Ciao sono Vale & Danti, anch’esso estratto dal nuovo album e pubblicato in occasione della Festa della Donna e del compleanno di Bianca.

BIANCA ATZEI continua così il racconto della sua nuova fase artistica, racchiusa nel nuovo progetto discografico “VERONICA”, che sarà un nuovo punto di partenza per la cantante milanese di origini sarde, che in questo nuovo disco percorre una direzione inedita, rappresentata in modo emblematico dal titolo stesso, “VERONICA”, il suo nome di battesimo, raccontando la sua vera anima ed essenza, la parte più forte e autentica di sé, con ritrovata consapevolezza e libertà.

Un album di duetti, perché “VERONICA” ha sempre amato condividere, specialmente nella musica che le permette di respirare nuova energia. Il nuovo progetto è il culmine di un percorso iniziato già nell’ultimo anno con la voglia di BIANCA ATZEI di rinnovarsi e contaminare il proprio stile, scoprendo nuovi lati di sé. Continua così il nuovo capitolo della carriera di Bianca Atzei, ricco di sfumature, che permette all’inconfondibile voce dell’artista di spaziare tra diverse sonorità.

L’artista

Avrà modo di presentare i nuovi brani durante le due speciali date al Blue Note di Milano giovedì 28 e venerdì 29 aprile.

LINK UFFICIALI

FACEBOOK: https://it-it.facebook.com/BiancaAtzei

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/biancaatzei/?hl=it

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/4IKtlNi0pEltspa4wFHHCL

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia