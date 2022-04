Nella penultima giornata di campionato l’Allianz Geas vince per 59-58 sul campo di Campobasso e – dal momento che diversi impegni rinviati secondo il calendario non dovrebbero più essere recuperati – guadagna aritmeticamente il nono posto in campionato (che implica la salvezza diretta, nel limbo tra playoff e playout), indipendentemente dall’esito della prossima gara con Sassari di mercoledì alle 20.30 al PalaNat. Costa Masnaga infatti è risultata vincitrice contro Bologna e, con un migliore rapporto tra numero di successi e di sconfitte (con due gare disputate in meno), ha superato anche San Martino finendo in settima posizione. Sassari, perdente contro Schio, non può più raggiungere il punteggio di Sesto, la quale, se anche raggiungesse nella prossima giornata il punteggio delle ottave Lupe di San Martino di Lupari, sarebbe svantaggiata a causa della differenza canestri ottenuta negli scontri diretti (7 punti a favore delle venete e 5 delle lombarde).

La Partita

Contro le molisane le rossonere iniziano col piede giusto arrivando a +9 dopo pochi minuti dalla palla a due, ma sono subito riprese dalle padrone di casa, che si avvicinano a -1. Dopo aver terminato il primo quarto a +5, il Geas arriva a +10 con un altro bel parziale, ma di nuovo arriva la risposta della Magnolia, che si rifà sotto. Dopo qualche altro scambio di colpi, all’intervallo lungo l’Allianz conduce di 4 lunghezze. Circa a metà del terzo periodo le ragazze di coach Zanotti toccano il massimo +14 dopo un break di 11-0, ma Chagas e Gray accorciano il divario a 10 punti. Negli ultimi 10’ le molisane riescono a recuperare, ma la rimonta si ferma a -1, prima che negli ultimi 2’ nessuna delle due squadre riesca a fare canestro.

Dopo un gioco da 3 punti di Gray, il Geas parte bene con un super parziale di 12-0 in 3’40’’ (2 di Raca, 5 di Dotto, 2 di Trucco, 2 di Gwathmey e 1 di Panzera) che vale il +9. La Magnolia risponde con un contro-break di 8-0 in 2’ rifacendosi sotto a -1, prima che Raca e Gwathmey rispingano le geassine sopra di 5 alla fine del primo tempino. L’Allianz arriva presto a +10 con un 7-2 scavato in 3’ da Gwathmey, 4, e Gorini, 3, ma le padrone di casa ribattono subito con un 8-3 in 2’15’’. Trucco in appoggio e Gorini con un jumper riallungano fino al 30-21 (a 3’ dalla pausa), ma nel minuto finale della frazione Quinonez si mette in proprio per 5 punti consecutivi.

Nella ripresa, dopo qualche minuto in cui il punteggio procede in maniera costante, mentre le molisane non riescono a trovare la giusta via per recuperare, Trucco, Raca, Gwathmey e Dotto collaborano a un 11-0 in 4’20’’, per il +13, e con Ercoli poco dopo il Geas raggiunge il massimo +14. In chiusura del quarto Gray e Chagas modificano il punteggio fino a 38-48. Nei primi minuti della frazione finale le due squadre si scambiano colpi alternatamente, fino a che Campobasso riesce ad arrivare a -2 grazie a un 8-2 in 3’25’’. Per l’Allianz Gorini va presto a segno con 5 punti di fila in 35’’, ma le ragazze di coach Sabatelli non mollano il colpo e anzi riescono ad avvicinarsi fino al 58-59 con un 6-0 in 1’20’’. Negli ultimi 2’ nessuna delle due squadre riesce più a trovare la via del canestro, tra errori al tiro e palle perse; nell’ultima azione, con la palla in mano, Campobasso non trova una soluzione soddisfacente e fa suonare la sirena consegnando la vittoria a Sesto.

A pesare sulla sconfitta di Campobasso sono anche i tanti errori dalla lunetta, 8 su 15 tentativi e dall’arco (una sola realizzazione su 13); da due invece la Magnolia finisce con il 48%. Il Geas tira con il 37% da due, il 22% dall’arco e l’84% a gioco fermo. Le molisane vincono invece la sfida sotto le plance, raccogliendo 44 rimbalzi complessivi contro 39, e distribuiscono più assist, 20 contro 12. La top scorer delle ospiti è Jazmon Gwathmey, 14 punti, 5 rimbalzi e 4 assist; va in doppia cifra di punti alla prima uscita con l’Allianz la ex dell’incontro Gaia Gorini, con 10 punti e 3 rimbalzi. 9 punti e 9 rimbalzi per Ivana Raca, 7 punti e 8 rimbalzi per Valeria Trucco e 8 punti per Caterina Dotto.

Tra le ragazze di coach Sabatelli a trascinare la squadra è Gray, autrice di 30 punti (però con 4/10 ai liberi) e 9 rimbalzi; 12 punti, 5 rimbalzi e 3 assist invece per la classe 2006 Quinonez.

Ecco i risultati della penultima giornata di campionato:

Faenza – San Martino 69-66; Bologna – Costa Masnaga 63-82; Sassari – Schio 52-87; Broni – Moncalieri 62-59; Ragusa – Lucca 86-55; Venezia – Empoli 72-56.

