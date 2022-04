La seconda uscita della Collana “Nel mio infinito cielo di canzoni”

L’album sarà in edicola in formato maxidigipack, arricchito da contenuti esclusivi e un’intervista inedita

In questo mondo di ladri, la seconda uscita della collana Nel mio infinito cielo di canzoni di Antonello Venditti, arriva in edicola l’8 aprile.

A 34 anni dall’uscita dell’originale, il disco viene ora stampato per la collezione che raccoglie tutti gli album da studio e i migliori live del grande cantautore.

Il CD, in formato maxidigipack, è arricchito da un booklet che contiene anche un’intervista inedita ed esclusiva, in cui l’artista racconta aneddoti legati sia alla nascita degli otto brani che compongono l’album, così come al suo vissuto personale.

La collana ripercorre la straordinaria carriera artistica di un indiscusso protagonista del cantautorato italiano, rivivendo le emozioni di un repertorio di canzoni tra i più belli in assoluto e che hanno segnato la memoria collettiva del nostro Paese.

La terza uscita sarà Che fantastica storia è la vita in edicola il 15 aprile, per finire il 9 settembre con l’album Quando verrà Natale.

Già in edicola, la prima uscita, Benvenuti in paradiso con il cofanetto in omaggio.

Sito Ufficiale: www.antonellovenditti.it

Facebook AntonelloVendittiUfficiale

Instagram: antonellovenditti.official

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia