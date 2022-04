State pensando se iniziare o no un trattamento di epilazione laser ? Avete ancora qualche perplessità in merito al fatto che con questo sistema si arrivi alla tanto desiderata e sospirata depilazione definitiva?

La depilazione è considerata oggi un vero e proprio rituale di bellezza, al pari del trucco e della remise en forme.

Una problematica che non conosce crisi e che può essere affrontata con metodi sicuri, rapidi, efficaci e indolori. Per chi vuole eliminare definitivamente i peli superflui senza continuare a ricorrere a ceretta e rasoi abbiamo scelto per voi la tecnologia Overline: un’apparecchiatura a laser diodo defocalizzato per la depilazione progressiva.

Il laser Diodo

Il laser al Diodo funziona grazie all’utilizzo di un manipoli che, passato sulla pelle, emette un raggio laser di luce rossa pura di una lunghezza d’onda tale (808 Nm) da permettergli di attraversare la pelle ed essere assorbito dai pigmenti che si trovano nei bulbi piliferi

Innovazione

Crediamo nell’innovazione ed è per questo che il nostro studio ha scelto i macchinari più all’avanguardia nel settore.

A cosa serve

Per chi vuole eliminare definitivamente i peli superflui senza continuare a ricorrere a ceretta e rasoi abbiamo scelto la tecnologia Overline: è una apparecchiatura a laser diodo defocalizzato per la depilazione progressiva.

Come funziona

L’onda laser, assorbita dalla melanina del fusto pilifero e dei follicoli, si trasforma in calore, incrementando dunque la temperatura dei follicoli stessi, innescando un processo fisiologico naturale che porta alla progressiva scomparsa dei peli superflui.

Vantaggi

Migliore qualità della pelle

Maggiore sicurezza in voi stessi e con gli altri

Risparmio sui costi di depilazione nel lungo termine

Più tempo libero da dedicare alle vostre attività preferite

