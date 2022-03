“Un POPulista”, il nuovo singolo di Riccardo Ruggeri

RICCARDO RUGGERI, cantante, autore, performer, ha all’attivo una decina di pubblicazioni distribuite nel mercato internazionale.

Ha partecipato ad importanti festival internazionali e concorsi come Premio Tenco, Heineken Jammin Festival, Premio Bindi, Premio Demetrio Stratos, Gouveia Art Rock, Veruno Prog, Prog-Restite ed ora torna con un nuovo singolo:

UN POPulista

Vina Records / ADA Music Italy

IL NUOVO SINGOLO DI RICCARDO RUGGERI che anticipa l’album Non ci Aspetta Nessuno (se non miliardi di foto), in uscita il 14 aprile

GIOVEDÍ 24 MARZO E’ USCITO SU SPOTIFY E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

“Un POPulista” è un brano, per certi versi, politico, che mette in luce una serie di aspetti, molto discutibili, che riguardano la società contemporanea gestita, il più delle volte, da personaggi che, attraverso slogan e demagogia fine a sé stessa, ricercano popolarità e consenso per loro quantificabile esclusivamente in numero di follower e like.

Il POPulista è colui che mette a nudo delle subdole strategie arriviste e non si preoccupa dei più deboli e delle minoranze. Un personaggio inquietante, diabolico e senza scrupoli che, senza troppi fronzoli, spiattella al mondo le sue malefatte “Sono il migliore, sono il peggiore, sono la bestia sono l’amore, sono l’istrione della nazione sono il rifiuto della ragione” come recita il ritornello, un testo che sciorina criticità e malcostume dei giorni nostri.

Luoghi comuni, ironia, un pizzico di pensiero critico e qualche sottile provocazione per coloro che sono ostili al diverso, sono gli ingredienti che Riccardo Ruggeri miscela in modo sapiente in questo brano.

Una ballata di denuncia, ironica e spietata dove si mischiano, senza soluzione di continuità, generi ed influenze differenti. La sezione di ottoni marca il levare e colora il sound di reggae e funk, si passa poi ad energici riff di sintetizzatori che sostengono un cantato rock liberatorio.

