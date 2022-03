Jessia, esce oggi il nuovo singolo “Next Time”

Esce oggi “Next Time”, il nuovo singolo di JESSIA. Dopo l’uscita del suo ultimo EP “How Are You?”, l’annuncio del nuovo brano, avvenuto qualche settimana fa, ha fatto registrare oltre 50mila pre-save e generato molto hype sui profili social dell’artista.

“Next Time” è una break-up song che racconta la rabbia e il dolore della protagonista. Le lyrics portano l’ascoltatore attraverso il racconto di quella che inizialmente sembrava essere una relazione da favola, ma che pian piano si sgretolerà.

La capacità di scrittura di JESSIA e la sua voce graffiante, incorniciata dal suono delicato di un pianoforte, creano un contrasto ipnotico e portano l’ascoltatore a domandarsi se la storia raccontata sia davvero accaduta alla protagonista.

“Next Time” è quasi una sorta di terapia. Questo brano è diventato catartico per le persone che vogliono urlare e processare il proprio dolore. Mi sento fortunata a sapere che la mia musica possa connetterci e aiutare gli altri a trovare la loro forza.

La musica accessibile ma molto complessa di JESSIA – che si auto dichiara come “grezza e insolente” – fa sentire l’ascoltatore compreso e accettato.

Quest’anno JESSIA è stata nominata in quattro categorie ai JUNO Awards, i Grammys canadesi: Single of the Year (I’m not Pretty), Breakthrough Artist of the Year, Pop Album of the Year, TikTok JUNO Fan Choice. Inoltre, è stata inserita nella “Breakthrough 25 Chart” di Rolling Stone ed è apparsa su Billboard, MTV Push Radar Artist, ELLE France.

Per ascoltare “Next Time”: https://jessia.lnk.to/nexttime

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia