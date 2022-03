Shade torna finalmente in giro per l’Italia in occasione di un dj Set Tour dal calendario in continuo aggiornamento. A partire da aprile, il rapper e artista poliedrico porterà la sua musica e tutta la sua energia per tante imperdibili tappe. Ecco i primi appuntamenti confermati:

SHADE

9 aprile – Teatro Comunale – Monfalcone (GO)

24 aprile – Hangar Club – Foligno (PG)

10 giugno – Castelfolk – Villa Lagarina (TN)

23 giugno – Youth Festival – Sassuolo (MO)

25 giugno – SunFlowerFestival – Codogno (LO)

2 luglio – Strange Days Festival – Monteflavio (RM)

30 luglio – Fortuna Music Awards – Palestrina (RM)

13 agosto – Ferragosto Dorgalese – Dorgali (NU)

15 agosto – Piazza Regina Elena – Delianuova (RC)

Info su www.bpmconcerti.com

www.instagram.com/vitoshade

twitter.com/thetrueshade

www.facebook.com/shadeofficialpage

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia