OneRepublic: “West Coast”, il loro nuovo singolo inedito

Gli OneRepublic hanno pubblicato il loro nuovo singolo inedito, “WEST COAST”, in tutte le radio italiane a partire da venerdì 18 marzo 2022.

Il video della traccia è stato diretto da Tomás Whitmore, già dietro la realizzazione della precedente clip per il singolo “Run”.

Gli OneRepublic continuano ad inanellare un successo dopo l’altro, hit dopo hit. Hanno accumulato oltre 5 miliardi di stream solo su Spotify e vendutomilioni e milioni di copie in tutto il mondo con singoli rimasti nella storia del pop contemporaneo, tra cui: “Apologize” (oltre 20 milioni di copie vendute), “Counting Stars” (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), “If I Lose Myself”, “Run” e il recente singolo “Somebody”.

La band è attesa in Italia con due straordinari concerti il 3 maggio 2022 alla Kioene Arena di Padova e il 4 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni.

https://www.onerepublic.com

https://www.facebook.com/OneRepublic

https://twitter.com/OneRepublic

https://www.instagram.com/onerepublic/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia