Giornata Mondiale dell’Acqua: le iniziative di Gruppo CAP

La water utility lombarda celebra la risorsa più preziosa del pianeta con eventi, web conference ma anche attività sul territorio per approfondire temi, strategie e azioni efficaci legate alla conoscenza, alla salvaguardia e all’utilizzo sostenibile dell’acqua

Una risorsa fondamentale per il nostro pianeta, ma sempre più limitata: basti pensare che i 1,2 miliardi di persone, circa un sesto della popolazione mondiale, vive in aree dove la scarsità idrica è estrema (Fonte: ONU, 2019). Per questo diventa sempre più importante la Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, in occasione della quale Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, proporrà una serie di iniziative per promuovere la sensibilizzazione rispetto all’importanza della risorsa idrica.

Quest’anno il World Water Day giunge proprio mentre l’Italia vive un lungo periodo di siccità, con le precipitazioni ridotte ai minimi storici, i fiumi in secca e le risorse sotterranee mai così sotto i riflettori. E proprio alle riserve d’acqua è dedicata la Giornata dell’acqua 2022, il cui titolo è “Acque Sotterranee – Rendere Visibile l’Invisibile”. Infatti, l’intero ciclo dell’acqua è spesso dato per scontato, e si svolge per gran parte lontano dai nostri occhi.

Quasi tutta l’acqua dolce liquida del mondo è sotterranea. Con l’aggravarsi del cambiamento climatico, le acque sotterranee diventeranno sempre più critiche. Gruppo CAP ha organizzato alcuni appuntamenti per parlare, discutere, riflettere sulla risorsa acqua e sui diversi aspetti che ruotano intorno all’oro blu.

Il primo evento è previsto per il 21 marzo, ed è dedicato al tema “Depurazione e qualità. Fanghi: da criticità a opportunità”. Si tratta di un argomento quanto mai attuale, perché tra le attività essenziali delle aziende che si occupano di gestione del servizio idrico c’è la depurazione, e grazie alle moderne tecnologie e a un approccio completamente nuovo rispetto agli scarti, oggi è possibile ricavare energia dai fanghi che fino a ieri non solo non erano considerati una risorsa, ma addirittura un costo.

Il 22 marzo Gruppo CAP parteciperà all’evento di presentazione dell’edizione uff­iciale del Rapporto mondiale dell’ONUsullo sviluppo delle risorse idriche, realizzato dal Programma Mondiale sull’Acqua WWAP dell’Unesco e curata da Fondazione Univerde, e sarà poi protagonista dell’Agenda metropolitana urbana per lo sviluppo sostenibile di Città metropolitana di Milano.

Nel corso della giornata si terranno anche diversi momenti formativi per sensibilizzare sul tema della risorsa idrica dedicati ai ragazzi delle scuole medie, quest’anno presso il Comune di Busto Garolfo.

Infine, la Giornata Mondiale dell’Acqua avrà una coda il 27 marzo con le iniziative quali pulizia delle rive dei fossi, delle rogge e dei canali nel territorio della Città metropolitana di Milano, per sensibilizzare sulle tematiche di acqua e ambiente.

CALENDARIO APPUNTAMENTI

21 e 23 marzo

Partecipazione al percorso TIM Utility Training 2022, organizzato per la struttura Energy – Utility – Transportation di TIM, sul tema“Depurazione e qualità. Fanghi: da criticità a opportunità”.

Corsi online riservati

22 marzo

Evento di presentazione dell’edizione uff­iciale in italiano del Rapporto mondiale dell’ONU sullo sviluppo delle risorse idriche, realizzato dal Programma Mondiale sull’Acqua WWAP dell’Unesco e curata da Fondazione Univerde

16.30 Palazzo Rospigliosi in Coldiretti Roma

Per partecipare scrivere a: info@fondazioneuniverde.it

Agenda metropolitana urbana per lo sviluppo sostenibile di Città metropolitana di Milano.

Presentazione delle linee guida dell’Agenda, incontri e tavole rotonde sugli obiettivi ESG che si sono rivelati fondamentali nella costruzione della strategia metropolitana (istruzione, energia pulita e accessibile, comunità sostenibili e consumo e produzione responsabili).

Ore 09:00 – 16:00 – Spazio BASE, Via Bergognone 34, Milano

Per partecipare compilare il form sul sito: https://forms.gle/mY8TbpKFUAsz3HLy9

Momenti formativi tenuti da Gruppo CAP per sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie del Comune di Busto Garolfo sul tema della risorsa idrica. Comune di Busto Garolfo

27 marzo

Iniziative sul territorio della Città metropolitana di Milano per sensibilizzare sulle tematiche di acqua e ambiente: pulizia delle rive dei fossi, delle rogge e dei canali del territorio.

Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Cornaredo, Corsico, Cusago, Gaggiano, Settimo Milanese, Zibido, e Trezzano Sul Naviglio.

Ad accompagnare tutte le tappe, il Water truck di Gruppo CAP

Per informazioni e per partecipare agli eventi, consultare le pagine Facebook dei singoli Comuni

