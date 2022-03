“Essere normale”, è il titolo del nuovo singolo di Freddo

“ESSERE NORMALE” è il titolo del nuovo singolo del musicista e produttore italo-inglese Fred Portelli, in arte FREDDO, in uscita in digitale e in radio a partire dal 15 aprile: “un brano struggente, un racconto tagliente, un viaggio dentro il mondo della salute mentale e delle relazioni spezzate”.

In questo brano, FREDDO riesce a disegnare un viaggio emotivo con parole di grande delicatezza e rabbia insieme, alternando musicalmente l’atmosfera rarefatta e sofisticata nelle strofe (fatte di strumenti acustici ed elettronici che si fondono) e un ritornello di grande energia rock che richiama i suoni d’oltre manica di band anni ’80 e ’90:

“il racconto di questo singolo parte da un storia d’amore, una storia vera e purtroppo triste, in cui è scolpita l’impressione di un istante e insieme la riflessione profonda su un tema duro come la depressione e il suicidio – racconta FREDDO -. Sono 4 minuti di “cortometraggio musicale” intimo ma trascinante, con parole sussurrate e un melodia evocativa nell’inciso che lascia agganciati e sospesi dentro un vuoto d’aria.”

Il videoclip ufficiale, in uscita a fine aprile 2022, è girato interamente in italia, nelle sue Marche, in location inusuali e suggestive: “grazie alla partecipazione di Irene Guidotti e Stefano De Angelis, alla loro prima sorprendente prova come attori, il video sarà un vero e proprio ‘corto’ che racconta in modo intenso e visionario la storia dei due protagonisti di “Essere Normale”.

