“Dritto e Rovescio”: Paolo Del Debbio intervista Luigi Di Maio

Tra i temi della puntata:

le azioni di guerra di Putin e Zelensky

• le bugie della propaganda russa

• le conseguenze della guerra sull’economia italiana

Domani, giovedì 17 marzo, in prima serata su Retequattro, a “Dritto e Rovescio” Paolo Del Debbio intervisterà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul conflitto in Ucraina, tra le ultime novità sull’andamento dei colloqui di pace e l’allerta del nostro esercito.

Nel corso della puntata verranno approfonditi gli aspetti strategico-militari e analizzate le figure di Putin e Zelensky e le loro azioni durante il conflitto, così come troverà spazio un’analisi delle bugie diffuse dalla propaganda russa.

Non mancheranno collegamenti in diretta da Kiev e dalla Polonia, con aggiornamenti sui bombardamenti e sulla fuga dei profughi. Infine, focus sul tema gas, per capire realmente come la guerra influirà sui rincari e le relative conseguenze sulla nostra economia.

Tra gli ospiti della puntata: Giorgio Cremaschi, Andrea Ruggeri e Alessandra Moretti.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/drittoerovescio_SE000000000713

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia