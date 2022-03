Arriva in libreria “Caccia alle Streghe” di Luigi Angelino

L’operato dell’Inquisizione, paradossalmente definita “santa”, rappresenta uno dei passi più oscuri e aberranti della storia europea, sostenuta dalla forma più fanatica e deviata dell’apostolato cristiano.

L’argomento è approfondito in un volume di 94 pagine scritto da Luigi Angelino e edito da Stamperia del Valentino (collana I Polifemi), dal titolo “Caccia alle Streghe – Le follie dell’Inquisizione, da Giovanna d’Arco al noce di Benevento. La lotta umana per la conoscenza e il mito di Faust”.

Il “Malleus Maleficarum”, un capolavoro di idiozia e di malvagia superstizione, è il compendio dell’orribile “caccia alle streghe” che, al di là delle sue terrificanti manifestazioni, viola il principio del “femminino sacro” di classica memoria, abbracciando ogni contesto sociale e culturale del Vecchio Continente, come ben testimoniano la triste vicenda di Giovanna d’Arco, condannata, riabilitata postuma e perfino santificata, e la leggenda popolare del “noce” di Benevento.

Ma non tutto è perduto: l’uomo è, comunque, destinato a lottare per la conoscenza ed a recuperare l’antica sapienza, confrontandosi con i propri demoni interiori. Nella stessa epoca tardo-medievale nasce il mito del Faust, che troverà in Goethe, alcuni secoli dopo, la sua espressione letteraria più compiuta.

Sul tema, e in particolare sulla leggenda di Benevento, “città delle streghe”, diffusa in tutta Italia come quella del famoso noce sotto cui le malefiche si incontravano per celebrare il sabba e l’adorazione del diavolo, la casa editrice sta elaborando un altro importante approfondimento in prossima uscita.

