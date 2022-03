Dile: fuori ora il video del singolo “Buio in città”

Fuori da giovedì 17 marzo, il videoclip di “Buio in Città” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di DILE disponibile in streaming e digital download al seguente link: https://dilee.lnk.to/Buio_in_Citta.

Visibile al link https://youtu.be/yfntWK06t_I, il video del brano, diretto da Renato Lambo, ci presenta l’artista circondato dalla notte della sua Milano, che per l’occasione si trasforma in una Gotham City nelle sue parti più oscure: tra grattacieli, moderni edifici ed espressioni di street art DILE si muove da solo a bordo della sua auto nera tra i vicoli bui, interpretando quello che per lui è il senso della canzone.

Dopo aver debuttato con i singoli “Fake G” e “Abarth”, l’artista milanese è tornato con questo brano prodotto da Kermit, che ha segnato un nuovo tassello nella crescita e nell’affermazione dell’artista, confermando la sua capacità di scrittura, nonostante la giovane età.

“Per l’occasione– commenta DILE – in studio con Kermit abbiamo voluto dare a questo singolo una melodia sperimentale, un suono innovativo. Dopo svariati mesi di stop, ho avuto l’esigenza di raccontare ciò che ho passato, tra paranoie e momenti no. Nella produzione, infatti, ho trovato le vibes che facevano al caso mio, perfette per questo testo, un beat veramente fresco”.

“Buio in città” arriva dopo “Fake G” – al link https://SMI.lnk.to/FakeG -, che ha presentato al mondo la sua voglia di riscatto, e “Abarth” – al link Abarth.lnk.to/Abarth -, brano autobiografico che ha rappresentato per lui uno sfogo e un primo racconto della sua storia, aggiungendo con quest’ultimo singolo dettagli più intimi e introspettivi.

