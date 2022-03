Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, e Virgin Records/ Universal Music Italia, organizzano un esclusivo evento online per i fan italiani della superstar americana MACHINE GUN KELLY, mercoledì 30 marzo alle ore 19.00 (ora italiana). Sarà l’unica occasione per incontrare l’artista in vista dell’uscita del suo nuovo album, mainstream sellout, disponibile in tutto il mondo a partire da venerdì 25 marzo 2022.

L’incontro avverrà online su Zoom e vi potranno assistere tutti coloro che pre-acquisteranno una copia di “mainstream sellout” (album + evento) solo su Mondadoristore.it. Tutti i dettagli sono su: www.mondadoristore.it/machine-gun-kelly-evento-online/

Il 30 marzo, in diretta dallo studio di Radio Virgin – radio partner dell’evento – Andrea Rock si collegherà con Los Angeles e chiacchiererà con l’artista coinvolgendo alcuni fan che avranno l’opportunità di intervenire in tempo reale per porre la propria domanda a Machine Gun Kelly.

Il sesto album in studio di MGK, “mainstream sellout” (Bad Boy/Interscope Records), uscirà in tutto il mondo il prossimo 25 marzo. L’artista ha indossato 16 diverse giacche appositamente create da Dolce & Gabbana, ognuna con il nome di una canzone dell’album.

Nel disco saranno presenti diverse collaborazioni: Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon, blackbear e iann dior.

Il progetto arriva anticipato anche dai singoli “emo girl” feat. WILLOW – una collaborazione di successo che trascende i generi musicali (ha già raggiunto oltre 40 milioni di stream, già nella Top 25 della Billboard Alternative Airplay Chart e virale sulla piattaforma di TikTok) – e da “ay!” in collaborazione con la leggenda del rap Lil’ Wayne (11 milioni di stream solo nella prima settimana).

mainstream sellout – Tracklist

born with horns god save me maybe feat. Bring Me The Horizon drug dealer feat. Lil Wayne wall of fame (Interlude) mainstream sellout make up sex feat. blackbear emo girl feat. WILLOW 5150 paper cuts (album version) WW4 ay! feat. Lil Wayne fake love don’t last feat. iann dior die in california feat. Gunna & Young Thug sid & nancy twin flame Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia