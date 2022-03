IMMANUEL CASTO annuncia le prime date live del suo tour estivo prodotto da Freak&Chic e Barley Arts, che vanno ad aggiungersi al concerto di Milano del 12 giugno.

Un ritorno sui palchi dopo gli ultimi anni diviso tra musica, con i recenti singoli D!CK PIC e Piena feat KARMA B; game design, ha da poco lanciato tramite una fortunata campagna Kickstarter il suo 15esimo titolo ludico, Rainbow Pets, che sarà presentato in anteprima al Comicon di Napoli a fine aprile; e la presidenza del Mensa Italia, dove ricopre il ruolo dal 2019.

Il live sarà un vero e proprio show, in full band e con un corpo di ballo, e anche l’occasione per celebrare i recenti dieci anni di ADULT MUSIC, disco della consacrazione del suo manifesto porn groove in chiave pop, oltre a nuove sorprese discografiche che saranno annunciate nei prossimi mesi.

L’opening è affidato alle KARMA B, duo drag eclettico e pungente, ospiti fisse nel programma Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1 ogni sabato sera, dopo la scorsa stagione passata a Propaganda Live, e attualmente impegnate nel loro tour teatrale di debutto ‘Le Dive con Qualcosa in più’.

CASTO DIVO SUMMER TOUR

12.06 Magnolia – MILANO

30.06 Botanique – BOLOGNA

09.07 Parco della Musica – PADOVA

13.07 Eur Social Park – ROMA

21.07 Ultravox Arena – FIRENZE

Da oggi fino alle 12 di lunedì 28 marzo sarà possibile acquistare i biglietti Early Bird delle nuove date ad un prezzo speciale: quelli per le serate di Bologna, Padova e Firenze sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, la tappa di Roma è in vendita su Dice e quella di Firenze su Ticketone. Le prevendite per il concerto di Milano sono aperte da oggi anche su Ticketmaster e Vivaticket.

BIO BREVE IMMANUEL CASTO

Manuel Cuni, meglio noto come Immanuel Casto, è un cantautore e game designer italiano, che con all’attivo 4 album in studio, 15 giochi da tavolo, una biografia per Tsunami Edizioni scritta da Max Ribaric e 6 tour nazionali alle spalle, è diventato un personaggio di culto.

