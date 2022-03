Cesare Picco: Fino alla fine (Until The End Rework) – il nuovo singolo

The Last Gate, il primo album di Cesare Picco su etichetta Decca, ha superato il milione di stream. Attualmente è oltre 1.300.000 ascolti, con un aumento vertiginoso nell’ultimo mese. Ancora più interessante il fatto che il suo principale mercato sembrano essere oggi gli Stati Uniti, seguiti dal Giappone e naturalmente dall’Italia. L’album, pubblicato all’inizio di ottobre del 2021, è da un mese disponibile anche in versione Dolby Atmos.

Ora è disponibile il nuovo singolo, “FINO ALLA FINE – UNTIL THE END REWORK”, rielaborazione del brano “Until the end” presente nella versione originale.

Saranno rese note nelle prossime settimane le date del tour estivo dell’artista.

Cesare Picco, da sempre uno dei più autorevoli musicisti di quella corrente oggi comunemente nota come “neoclassica”, rafforzare in Universal un roster artistico che annovera i nomi più celebri del panorama mondiale.

Cesare Picco si è affermato nel mondo come un artista geniale e impegnato. Pianista, ma più in generale artista poliedrico ed eclettico, in grado di spaziare dalla musica classica all’elettronica, dal barocco al jazz, Picco ha saputo negli anni creare un suo stile inconfondibile, e anche appuntamenti magici come i celeberrimi “concerti al buio”.

Artista di grande sostanza e impegno, ha scelto per il suo album un titolo fortemente simbolico ed evocativo: “The Last Gate”. “Se è malata la Terra, siamo malati noi. Questa è una consapevolezza che sta per fortuna crescendo nel mondo, come sappiamo che tutti siamo connessi in questo destino e che ognuno di noi ha una parte da compiere. Da musicista, credo che la musica possa fare la differenza, il Suono è per me la cura, il mio compito è di creare suoni che possano risvegliare questa consapevolezza”. Siamo, insomma, di fronte a scelte importanti e indilazionabili, che esigono prese di posizione decise. Siamo di fronte a “The Last Gate”.

L’album è arricchito dalla presenza, oltre al pianoforte, di un violoncello, di una moderata componente elettronica, ma soprattutto dall’armonium, strumento antico, ma anche così attuale per il suo suono che l’artista definisce “naturale”, e che si inserisce perfettamente non solo nelle sonorità, ma anche nella filosofia del nuovo album.

