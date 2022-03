Boywithuke: esce oggi il nuovo singolo e videoclip “Idgaf”

Fuori il 15 aprile l’album di debutto “Serotonin Dreams”

Esce oggi venerdì 18 marzo il nuovo singolo “IDGAF” del cantautore e produttore BoyWithUke feat. blackbear, accompagnato dal video ufficiale. La canzone apre la strada al suo tanto atteso album di debutto, “Serotonin Dreams” che uscirà venerdì 15 aprile 2022.

A proposito del singolo e della collaborazione con Blackbear, BoyWithUke ha detto: «“IDGAF” è stato così emozionante da scrivere e suonare per me. Sentire tutte le componenti della canzone fondersi insieme per creare la melodia è stato molto divertente, e per di più, sono stato in grado di lavorare con un ragazzo così talentuoso come Blackbear. sono così entusiasta di mostrare alla gente quello che posso fare.»

Il video musicale riprende la scena proprio da dove si interrompe la clip dell’inedito precedente “Long Drives”. BoyWithUke, infatti, si ritrova con il cuore spezzato dopo essere stato fuorviato da qualcuno che ha incontrato online.

