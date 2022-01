REIETTO torna giovedì 13 gennaio con “briciole”, il nuovo singolo distribuito da ADA Musici Italy e che sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è pre-salvabile da oggi al seguente link: http://ada.lnk.to/briciole_pre.

Prodotta da Charles Kendl, Antonio Polidoro e Arlen e registrata nel Blap Studio di Milano, “briciole” è un invito a non mollare mai e a seguire la propria strada, perché non ne esiste una giusta, ognuno ha la sua.

“briciole – racconta reietto – è la consapevolezza che rimanere fermi ad aspettare qualcosa che potrebbe non arrivare mai è controproducente. Rivolgendomi al bambino dentro di me, è come se lo invogliassi a non accontentarsi di ciò che la vita gli mette davanti, diventando un mero automa, ma di avere sempre quella curiosità e quell’innocenza che lo spingono a raggiungere i propri traguardi.”

https://www.instagram.com/maledettoreietto/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia