“Zona Bianca” questa sera nuovo appuntamento su Retequattro

Stasera, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”:

il super green pass legato allo shopping natalizio

le fake news sul vaccino

Mercoledì 8 dicembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro – si mostrerà come ci si muove nelle città italiane prese d’assalto per lo shopping natalizio con il nuovo super green pass, entrato in vigore da lunedì 6 dicembre, e i relativi controlli. Ma non solo: continuano le inchieste esclusive per smascherare chi produce “fake-news” in merito al vaccino. Inoltre, con servizi e interviste si racconterà chi fa da megafono ai no-vax.

