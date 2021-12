“Il Pianto dei Vulcani”. Mostra personale di Giuliano Macca

Testo di presentazione di Ferzan Özpetek

Curatela e organizzazione di Michele von Büren

Vernissage

giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021 dalle 18.00 alle 22.00

Von Buren Contemporary Via Giulia 13 – Roma Fino al 5 febbraio 2022

Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 18.00 Von Buren Contemporary presenta Il pianto dei

vulcani, la mostra personale del giovane artista italiano Giuliano Macca, accompagnata da un testo di presentazione di Ferzan Özpetek.

Macca si è ispirato, per questa inedita collezione di dipinti e disegni, all’immagine imponente del vulcano: Macca proviene dalla Sicilia, isola del fuoco e dell’acqua, dominata da vette vulcaniche, ma allo stesso tempo terra immersa nell’acqua.

Sono questi contrasti, l’incessante bruciare e spegnere, che fanno da sfondo palpitante alle ultime creazioni dell’artista. Guardando attentamente i suoi dipinti, si capisce che sottendono anche un’antica percezione della montagna, quando le montagne erano viste come al di fuori del mondo civilizzato, come “selvagge”, ma anche come le prime dimore dell’umanità, i luoghi di nascita degli eroi e come luoghi privilegiati di capovolgimenti e metamorfosi. Questi rimandi ancestrali sono tutti presenti nelle nuove opere di Macca, permettendogli di creare un mondo avvolgente, sospeso al di fuori del tempo e dello spazio.

