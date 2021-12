A partire da oggi è online il videoclip di “Elogio della lentezza” nuovo singolo attualmente disponibile in digitale (ascolta qui) e in rotazione radiofonica – e terzo estratto dall’album “Presente” (in uscita nel 2022) del cantautore siciliano Peppe Lana. Peppe Lana si esibirà dal vivo in un concerto piano e voce allo Spazio Franco, a Palermo il 7 gennaio 2022.

Il videoclip, per la regia di Gianni Cannizzo, già regista del pluripremiato primo singolo “Libertà”, è un invito a recuperare, a qualsiasi età, il tempo del gioco: “Per questo terzo videoclip abbiamo deciso di raccontare la lentezza – racconta Peppe Lana – rappresentando un tempo sospeso in cui ritrovare il bambino che è in noi. Un tempo vissuto, in cui non esiste altro scopo che il gioco stesso. E mentre si gioca si è lì, nel presente, e da nessun’altra parte. Con gli anni tendiamo a dimenticarlo e a concepire il nostro tempo solo come funzionale a qualcos’altro, incastrato in una folle logica di produttività. A dar vita ai personaggi immaginati dal regista un magnifico Cesare Biondolillo nei panni del padre e, per la prima volta sullo schermo, la piccola e talentuosissima Bianca Mazzola.”

“L’idea di questo videoclip nasce da un vecchio trenino elettrico, di quelli da collezione, che mia moglie ha ereditato da suo nonno – dichiara il regista, Gianni Cannizzo – un oggetto magico, di altri tempi, che non avevamo mai avuto occasione di mettere in funzione ma che ci ha sempre affascinati moltissimo. Il video ci ha dato l’occasione di entrare in un mondo fantastico, quello del gioco e prepararci alla meraviglia di essere genitori.”

Il videoclip è stato prodotto da Slinkset Srl di Daniele Occhipinti (società di produzione con sede a Roma che ha deciso di investire in giovani talenti del panorama artistico nazionale) in collaborazione con la Scuola di Cinema Piano Focale e con Samvega di Mirella Buono.

Un contributo speciale al video è stato dato dall’associazione Sicilia in Treno, associazione siciliana di cultura e attività ferroviaria, esperta di modellismo che ha fornito i modellini per il video (insieme anche all’Associazione Treno D.O.C) ma che soprattutto ha fornito supporto sul set aiutando con il montaggio ed il funzionamento, per nulla semplicissimo, dei trenini.

https://www.facebook.com/peppelanaofficial@_peppelana_

http://www.peppelana.com/