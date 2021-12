Domenica 12 dicembre, alle ore 18.30, presso Santeria Toscana 31 a Milano si terrà la serata “Musica Razionale”, il secondo dei tre appuntamenti della quinta edizione di ContempoRarities, il festival di musica classica, anticlassica e contemporanea di 19’40’’, collana discografica su abbonamento creata da Sebastiano De Gennaro, Enrico Gabrielli e Francesco Fusaro, e Santeria.

Dopo il primo appuntamento, “Black Classical Music”, un inedito programma di musica da camera di compositori afrodiscendenti, il festival torna con un evento interamente dedicato alla Rational Music o Math Music o, in italiano, Serialismo Ritmico.

La musica originale che propone il percussionista Sebastiano De Gennaro di 19’40” è generata dalle serie numeriche. In virtù della natura logica e non estetica di questa musica, coloro che faranno ingresso in questo “calcolatore sonico”, dovranno sospendere ogni criterio preformato sui concetti di bello e brutto, e seguire gli eventi sonori come fossero meteore in un cielo d’estate, senza sapere da dove vengono e dove vanno.

Il progetto Rational Music di Sebastiano De Gennaro raccoglie l’eredità della così detta Seconda scuola viennese per dar vita ad un nuovo sviluppo che si potrebbe definire “serialismo ritmico aperto”. Matematica in musica, musica in matematica. Assieme a lui i magnifici visual del maestro del sound reacting visual Andrew Quinn.

Il terzo e ultimo appuntamento, dal titolo “L’Arca (Concerto di Natale)”, si terrà, invece, domenica 19 dicembre, con l’esecuzione dal vivo dell’album di Vinicius De Moraes, Sergio Endrigo, Sergio Bardotti, Luis Bacalov, il più bel disco per l’infanzia mai scritto in questo paese. Un momento speciale per tutti i bambini.

Dopo la mancata edizione dell’anno scorso, ContempoRarities si pone l’obiettivo di portare tre giorni di musica decisamente coraggiosa, con l’auspicio di rinnovare il rito della condivisione e della fiducia nella scoperta sonora collettiva.

Visual a cura di FOLP

Biglietti da 8 a 16 euro su: https://dice.fm/search?query=contemporarities

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia