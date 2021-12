“Troisi”: nuovo singolo di Leonardo Zaccaria

È uscito ieri, venerdì 10 dicembre, “Troisi” (Canova Rec/Polydor/Universal Music Italia), il nuovo singolo di Leonardo Zaccaria, già disponibile in streaming e digitale al link https://pld.lnk.to/troisi_zaccaria!

Prodotta da Michele Canova, “Troisi” è una canzone energica in cui la voce dell’artista prende sfumature diverse dal passato ma allo stesso tempo mantiene la sua identità, creando spesso un contrasto interessante fra arrangiamento e voce.

Parallelamente il cinema entra sempre di più nel viaggio musicale di Leonardo Zaccaria, che in questo caso prende come simbolo Troisi e la sua arte per raccontare un modo di essere e di affrontare la realtà che ci circonda.

“Era da un po’ che non usciva una mia canzone. Forse il motivo è stato che in questi mesi ho attraversato tante cose, eventi belli e sconvolgimenti meno belli, in ogni caso emozioni forti che hanno avuto bisogno di tempo per entrare dentro la mia musica. – commenta Leonardo – E così è arrivata “Troisi” che racconta la nostra generazione, il nostro entusiasmo sguaiato e la nostra malinconia divertita. Prendo Troisi come simbolo di questo modo di essere, infatti nei suoi film anche nei momenti più comici è come se ci fosse un velo di tristezza. Una cosa che ho percepito sempre di più nell’ultimo periodo, incontrando nuove persone e riflettendo su me stesso è che nonostante le difficoltà che attraversiamo noi giovani sappiamo sprigionare un’energia forte, strabordante, che ci fa scappare un sorriso anche quando abbiamo la testa ancora dentro le nuvole. “

Il brano arriva dopo “Gaeta” (ascolto al link: https://pld.lnk.to/Gaeta), “Maxxi” (ascolto al link: https://pld.lnk.to/MAXXI) e dei singoli “Hotel Malinconia (X Samuele)” (ascolto: https://pld.lnk.to/HM_SAMU; video: https://youtu.be/H4bOJOjczrk), brano scritto immaginando il ballerino Samuele Barbetta (Amici 2021) che danzava sulle note della canzone, “IL SENSO DI UNA STORIA”, disponibile al link https://pld.lnk.to/ISDUS, “LOUVRE”, disponibile in streaming e digital download al link http://lnk.to/Louvre e su YouTube con il lyric video che mostra il susseguirsi di una serie di quadri di rilevanza storica, visibile al link https://youtu.be/uLyGvFEle9E e di “ORIONE”, brano ispirato ai luoghi della sua città, Roma, e disponibile al link https://udsc.lnk.to/orione.

Leonardo Zaccaria non si fa conoscere solo tramite la sua voce ma anche tramite la sua scrittura, è infatti autore Sony ATV e ha scritto – tra gli altri – per Annalisa, Chiara Galiazzo, Sofia Tornambene, Thomas, Jacopo Ottonello e per Deddy, concorrente dell’attuale edizione di Amici di Maria de Filippi.

