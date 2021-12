Milano: rigenerazione condivisa dei Giardini di via Amalfi

Partecipazione. Firmato il patto di collaborazione per la rigenerazione e la cura condivisa dei giardini di via Amalfi

Didattica all’aperto, orti condivisi e cultura. Assessora Romani: “Un altro passo in avanti verso la rigenerazione urbana del quartiere Adriano”

È stato firmato oggi, martedì 14 dicembre, il Patto di collaborazione tra Comune di Milano, Municipio 2, la scuola Primaria Statale “Vittorio Bottego”, realtà locali e abitanti del quartiere, per la rigenerazione condivisa dei Giardini di via Amalfi, attraverso la creazione e la cura di un orto collettivo, l’organizzazione di attività aggregative e culturali e l’organizzazione di attività di didattica all’aperto.

Contestualmente, è stato inaugurato il passaggio pedonale che collega la scuola di via Bottego ai Giardini, attraverso la consegna delle chiavi per aprire e chiudere il cancello, da parte della società comunale MM ai Nonni Amici, attivi con il servizio di Pedibus.

L’apertura del passaggio è stata inserita come attività in prospettiva del Patto di collaborazione di “Porta Adriano”, che individua in piazza Costantino un luogo di cui prendersi cura attraverso attività di pulizia, eventi culturali, momenti aggregativi, nonché spazio utilizzato per esperienze di didattica all’aperto.

“Con la firma di questo Patto – dichiara l’assessora ai Servizi Civici, Partecipazione e Decentramento Gaia Romani – compiamo un altro passo in avanti verso la rigenerazione urbana del quartiere Adriano. In quest’area, stretta fra via Padova e piazza Costantino, che costeggia il Naviglio Martesana, da anni i cittadini auspicavano un intervento di sistemazione dell’area giochi e l’accesso in sicurezza alla scuola primaria grazie all’apertura del passaggio. Con questa collaborazione si inaugura una storia nuova, dettata da un’ambiziosa progettualità, che tiene insieme azioni di cura del territorio, educazione ambientale e anche intrattenimento culturale. Un’altra alleanza, che vede protagonisti Comune di Milano, cittadini e associazioni, volta a rigenerare pezzi della nostra città”.

Il Patto è frutto di un percorso partecipato promosso dall’Amministrazione nell’ambito del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, nel quale si è inserita l’azione di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà e Italia Nostra – Centro di Forestazione Urbana, al fine di coinvolgere gli abitanti dei contesti fragili nella riattivazione e rigenerazione di spazi abbandonati.

Obiettivo di questa collaborazione è dare vita a un luogo dove spirito civile, cultura e sport convivano, per offrire alla cittadinanza uno spazio nuovo che promuove l’incontro, l’aggregazione e la coesione sociale di giovani e famiglie. Tra le attività previste vi sono la gestione di un orto collettivo all’interno dell’ex bocciofila, l’organizzazione di laboratori, lezioni, attività ludiche ed eventi in ambito culturale e artistico, utilizzando il giardino come una vera e propria aula per la didattica all’aperto.

Le bambine e i bambini, insieme ai cittadini e con il supporto di Italia Nostra, si prenderanno cura dello spazio e promuoveranno una gestione sostenibile del verde attraverso il riutilizzo di materiale vegetale in eccesso (come le foglie autunnali), trasformato in compost, utile per la coltivazione dell’orto in una logica di economia circolare.

