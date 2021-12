Ecoteatro Via Fezzan, 11 Milano – 17, 18 e 19 Dicembre 2021

Come da tradizione anche quest’anno Accademia Ucraina di Balletto di Milano porta in scena “Lo Schiaccianoci”.

Dopo il grande successo dell’anno scorso tassativamente in streaming, per questa stagione il balletto natalizio per eccellenza torna dal vivo, sul palco dell’Ecoteatro di Milano, nei giorni 17, 18 e 19 Dicembre 2021.

Lo spettacolo vedrà protagonisti gli allievi dell’Accademia.

Schiaccianoci, balletto intramontabile e fulcro del repertorio classico, sarà un nuovo banco di prova per gli allievi dell’Aub che interpreteranno la versione presentata al Marinsky, secondo la tradizione e i principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai conosciuta accademia meneghina.

Uno spettacolo rappresentato nella forma più tradizionale, che incanterà grandi e piccini con le magnifiche scene, gli sfarzosi costumi e l’alto livello tecnico degli artisti.

La favola della piccola Clara e dello schiaccianoci a forma di soldato, che improvvisamente prende vita la notte di Natale e la accompagna in un mondo incantato. Un’esperienza indimenticabile per rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia.

BIGLIETTI IN VENDITA QUI

https://toptix1.mioticket.it/EcoTeatro/it-IT/shows/lo%20schiaccianoci/events/12

Area Platea + Galleria dai 20 ai 25 euro.

ECOTEATRO Via Fezzan 11 20146 Milano tel: 02 82773651 info@ecoteatro.org

ORARI

LO SCHIACCIANOCI

Balletto su musiche di Per Ilic Cajkovskij

venerdì 17 dicembre h. 20:45

sabato 18 dicembre h. 20:45

domenica 19 dicembre h 16:00

segreteria@accademiaucraina.it – www.accademiaucraina.it

