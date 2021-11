Se con il suo primo brano ufficiale, “Scusa”, ci ha aperto una breccia per farci entrare nel suo mondo, Mara Sattei spalanca per noi un’altra porta alla scoperta della sua musica: esce il 3 dicembre il suo nuovo singolo “CIÒ CHE NON DICI” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/mara-sattei-cio-che-non-dici

Prodotto da tha Supreme, che accompagna la sorella e artista nel suo percorso discografico sin dagli esordi, il singolo mette in risalto ancora una volta le grandi abilità di liricista di Mara Sattei, nonché una potenza vocale capace di entrare forte nell’anima di ogni ascoltatore.

“’CIÒ CHE NON DICI’ è un brano che ho scritto per raccontare quanto sia più importante agire invece di aspettare che qualcosa accada – afferma Mara Sattei, e continua – di quanto il silenzio, a volte, riesca a parlare più di mille parole.”

Il nuovo singolo è stato anticipato da “Scusa”, un brano rappresentato dalla forza di una parola breve e concisa, ma che può avere una risonanza enorme nella testa di chi la ascolta e la pronuncia. “Saper chiedere scusa ci rende liberi” commenta Mara Sattei e ce lo mostra anche attraverso il videoclip del brano, diretto da bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra) e visibile al link https://youtu.be/xOd1yVi4Ulw.

Il video è un enorme quadro vivente, la cui cornice è composta da simboli e permeata da un’atmosfera sospesa e senza tempo, che ci porta per mano tra i corridoi e le stanze di una villa seicentesca.

La cantautrice era riuscita ad affascinare tutti già con le sue “Registrazioni”: “Nuova Registrazione 326” – certificata disco d’Oro -, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527” sono dei veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da tha Supreme.

