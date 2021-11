Presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival The girl in the fountain, il film documentario scritto da Paola Jacobbi e Camilla Paternò sulla vita straordinaria della Diva de La Dolce Vita Anita Ekberg raccontata attraverso lo sguardo di Monica Bellucci e la regia di Antongiulio Panizzi.

A firmare la colonna sonora del documentario è stato chiamato MAX CASACCI, musicista e produttore che si è messo alla prova creando una soundtrack innovativa e originale utilizzando anche i “Suoni vocali” della protagonista MONICA BELLUCCI.

La traccia principale, “ANITA”, sarà disponibile in tutti gli store digitali dal 6 dicembre per 35mm (la sub-label di 42 Records dedicata alle sonorizzazioni, alle colonne sonore e alla musica sperimentale).

Racconta Max Casacci: “Quando Antongiulio mi ha cercato per propormi una colonna sonora ho risposto – prima ancora di conoscere il soggetto del film – che avrei voluto realizzare le musiche senza utilizzare strumenti. Solo rumori e ambienti sonori di scena.

Non era il film adatto. Il taglio era documentaristico ed erano previste numerose sequenze di repertorio.

Ho quindi chiesto più informazioni per poi rilanciare: “benissimo, allora potrei usare, come strumenti, solo i suoni vocali di Monica”.

The girl in the fountain (prodotto da Dugong Films) arriverà nei cinema italiani per un evento unico di due giorni – l’1 e il 2 dicembre – distribuito da Eagle Pictures.

