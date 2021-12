“Il cancello nel bosco”, il nuovo album di Roberto Angelini

Roberto Angelini in concerto a Roma per presentare il nuovo album “Il cancello nel bosco”(FioriRari/distr. Believe). 11 Dicembre 2021 – Roma, Largo Venue

ROBERTO ANGELINI è atteso in concerto a Roma per presentare il nuovo album “IL CANCELLO NEL BOSCO”.

Il live, previsto sabato 11 dicembre a Largo Venue, è l’occasione per il musicista per portare dal vivo anche i brani dell’ultimo lavoro discografico appena pubblicato per la sua etichetta FioriRari.

L’autore, produttore e chitarrista torna a 9 anni di distanza dall’ultimo lavoro di inediti e lo fa con un album speciale, in cui alterna momenti di cantautorato a episodi strumentali in cui emerge appieno la capacità compositiva e performativa di Roberto Angelini, da anni tra i musicisti più apprezzati del nostro panorama musicale.

Un ritorno molto atteso che ha visto muovere i primi passi nei mesi scorsi, con la pubblicazione del brano “Incognita” e del singolo “Condor”, capitoli che hanno da subito suscitato grande interesse di critica e pubblico.

Link al videoclip ufficiale del brano “Condor”: https://www.youtube.com/watch?v=9sIFFA4va5I

Link al lyric video del brano “Incognita”: https://www.youtube.com/watch?v=0zcsO8lCf1E

Ultimo estratto che ha accompagnato la release dell’album è il videoclip “L’era glaciale”.

Link al videoclip del brano “L’era glaciale”: https://www.youtube.com/watch?v=LIc7bhsMXQU

